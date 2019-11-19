شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل "أحلام" فى موسم الرياض.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمى لإدارة مهرجان موسم الرياض" فى السعودية، على موقع "تويتر" عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذى كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض "أنا عربية" وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقه اليوم لسوء الأحوال الجوية.

وكتب الحساب :" نعتذر منكم.. بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالى المستشار تركى آل الشيخ فى ملتقى #أنا_عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام".

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وكان المستشار تٌركى آل الشيخ، قد أشاد بالفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدًا أن حفلها المنتظَرة إقامته اليوم الإثنين ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بيعت تذاكره، وتعتبر الأغلى لفنان عربى أحيا حفلًا فى المملكة.