شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من إثارة الجدل.. هالزى تنهى شائعة حملها من إيفان بيترز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية هالزي أن تتصدي للشائعات التي انتشرت مؤخرا حول "حملها"، بسبب صورة تم التقاطها للمغنية وصديقها إيفان بيترز ذو الـ (25 عاما) وهو يضع يده علي بطنها، مما تسبب في تكهنات بأنها قد تكون حامل في الشهور الأولى من إيفان.

انتقلت هالزي الي صفحتها الشخصية بموقع " Twitter " لإيقاف الشائعة ، و أكدت أنها ليست حامل، وهو الخبرالذي تم تداوله بكثافة سواء علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو علي المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " .

يذكرأن هالزي التي بدأت حياتها المهنية في 2014 قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Sorry " و " Graveyard " و " Nightmare " ، و غيرهم .



هالزي