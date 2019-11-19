شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تحتفل بوصولها لـ20 مليون متابع على انستجرام فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة جينيفر أنيستون بوصولها لـ 20 مليون متابع، على حسابها الشخصى على انستجرام، وذلك من خلال نشر فيديو لها، وهى تمسح دموعها، وكانت قد انضمت أنيستون إلى موقع الصور في 15 من أكتوبر الماضى.



jennifer aniston

وعلقت أنيستون على الفيديو قائلة "20 مليون متابع؟! شكرا جزيلا لكم! شكرا لكم يا شباب".

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وكانت قد دخلت الممثلة الأمريكية العالمية جينيفر أنيستون موسوعة "جينيس" العالمية، بعدما حققت رقما قياسيا جديدا، حيث حصد حساب "أنيستون" على تطبيق إنستجرام مليون متابع فى 5 ساعات و16 دقيقة فقط، بحسب الموقع الرسمى لموسوعة "جينيس".

وكانت قد كشفت النجمة الأمريكية أنها كانت تستخدم المنصة سرا لفترة من الوقت الآن، وذلك بفضل حساب سرى قامت بإنشائه، وذلك بحسب موقعbusinessinsider الأمريكى، وظهرت أنيستون فى برنامج حوارى فى وقت متأخر من الليل لـ Jimmy Kimmel، حيث اعترفت بأنها لديها منذ فترة طويلة "حساب سرى" على انستجرام.

لكن أنيستون ليست أول المشاهير الذين اعترفوا باستخدام حساب سرى على وسائل التواصل الاجتماعى ليس لنشر المحتوى، لكن فقط لمراقبة ما يحدث هناك، حيث سبق وأن كشفت جينيفر لورانس فى مقابلة أجريت معها العام الماضى أنها بينما لا تواجه حسابات وسائل التواصل الاجتماعى علانية، فهى تتلصص على الإنترنت، حيث قالت: "أنا أشاهد، أنا لا أتكلم".