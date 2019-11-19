شكرا لقرائتكم خبر عن كانديس كاميرون تنتهى من الموسم الخامس والأخير لـ Fuller House والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الممثلة الأمريكية كانديس كاميرون بورعن انتهاء تصويرالموسم والخامس والأخير من مسلسل Fuller House، وذلك من خلال نشرصورة على حسابها الرسمي على موقع الصورإنستجرام، على إن يطرح المسلسل خلال العام الجارى.



fuller house

ويستعد القائمين على مسلسل Fuller House لـ بث الموسم الخامس والأخير على شبكة Netflix، وذلك بعد الإعلان عن انتهاء التصوير، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale".

واحتفل الممثلون بهذه المناسبة نهاية الاسبوع الماضي، ويعد مسلسل Fuller House هو تكملة لـ المسرحية الهزلية الشهيرة في التسعينات، Full House.

تدور أحداث Fuller House حول أرملة تطلب مساعدة شقيقتها ستيفانى وصديقها كيمى فى تربية أبنائها الثلاثة

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ويضم طاقم Fuller House كانديس كاميرون بور وجودي سويتين وأندريا باربر ومايكل كامبيون وإلياس هارجر وسوني نيكول برينجاس وداشيل وفوكس ميسيت، كما عاد بوب ساجيت ودايف كولير وجون ستاموس ولوري لوفلين إلى سلسلة نيتفليكس لظهورهم كـ ضيوف شرف خلال الموسم الأخير من العمل.

وكانت قد كشفت النجمة جيسيكا ماتن أن المسلسل التلفزيوني " Frontier " قد تم إلغاؤه بعد ثلاثة مواسم، من قبل شبكة نيتفلكس، وتركز الدراما التاريخية، على تجارة الفراء في أمريكا الشمالية القاسية والعنيفة في أواخر القرن الثامن عشر.وتشمل قائمة الممثلون جيسون موموا وألون أرمسترونج وزوي بويل ولاندون ليبورو.

وخلال الحلقة الأخيرة من برنامج البودكاست Canadians Talking Sh * t، كشفت ماتن أن Frontier لن يعود للموسم الرابع على الرغم من التقارير السابقة، ولكن إلى الان لم تؤكد Netflix إلغاء العرض بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".