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مروان خورى يكشف عن تدهور حالته الصحية ويؤجل حفله القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن تعرضه لوعكة صحية شديدة اضطرته لإلغاء حفله المقرر إقامته فى المكسيك، يوم 22 من نوفمبر الجارى، مؤكدًا أن "حالته الصحية تدهورت بعد إصابته بالتهاب رئوى حاد".

 

 

وكتب خورى عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، رسالة لمتابعيه يقول فيها:" إلى المحبين الأعزاء للأسف ونتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتى لإتمام حفلاتى على أكمل وجه، إلا أن ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحى، مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد، يمنعنى من إقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر".

 

 

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وتابع: "لما تتطلبه الرحلة من جهد ولعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالى يرضى الجمهور الكريم، وبالتالى أقدم اعتذارى أيضًا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض فى أمل آخر".

 

ويأتى هذا البيان بعد تأجيل حفل آخر لمروان فى سلطنة عمان، فيما تمنى له متابعوه دوام الصحة والعافية، وطالبوه بطمأنتهم على وضعه الصحى وما سيصل إليه

 

 

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