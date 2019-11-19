شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة خيرية أحمد.. حكايات الحب والضحك والظلم فى حياة خوخة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ فنى طويل شاركت فيه عمالقة الفن ورسمت خلاله البسمة على شفاه الملايين، رغم أنها لم تحصل على ما تستحق من أدوار البطولة والتكريم، ورغم ذلك ستظل بطلة دائما فى قلوب المصريين بخفة ظلها وصدقها وفنها.

إنها خوخة الفن الفنانة الكبيرة خيرية أحمد التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 19 نوفمبر من عام 2011.

"محموووود..انت نمت ياحيببى، خميس بتحبنى ياخمسينو" ..إيفيهات أدخلت البهجة على نفوس المصريين منذ بدأت سمية أحمد إبراهيم الشهيرة بخيرية أحمد رحلتها فى مشوار الفن ، لتجسد دور الزوجة البلهاء فى فيلم "عريس مراتى"، أمام الفنان فؤاد المهندس، وبرقوقة الشغالة فى فيلم "حماتى ملاك" وانطلقت فى هذه الرحلة منذ الخمسينات وحتى رحلت عن عالمنا عام 2011.

بدأت خيرية أحمد طريق الفن مع عمالقته وتنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون، والتحقت فى بداياتها بفرقة المسرح الحر، ثم انضمت إلى فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة إسماعيل يس، والتحقت بالمسرح الكوميدى فى الستينيات بفرق التليفزيون، وتنقلت بين الفرق المسرحية، ومنها الريحانى وفرقة أمين الهنيدى وفرقة الكوميدى المصرية، وقدمت أكثر من 40 مسرحية ، وشاركت إسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولى فى أعمال كثيرة ، وقدمت أكثر من 50 فيلما من بينها "الطريق المسدود" و"الفانوس السحري"، و"أميرة حبي أنا"، و"صايع بحر"، و"بحبك وأنا كمان".

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وفى التليفزيون شاركت فى أكثر من 60 مسلسل، ومنها أحلام اليقظة ، والهويس ، وعابر سبيل ، والمشاهد ، والعائلة ، وصباح الخير يا جارى العزيز ، وساكن قصادى ، وأين قلبى ، والحقيقة والسراب وعفاريت السيالة.

وربما لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة خيرية أحمد تعاونت فى بدايتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين والفنان العملاق يوسف وهبي، حيث شاركت عام 1951 فى فيلم "ابن النيل" أمام فاتن حمامة وشكرى سرحان ومحمود المليجى، إخراج يوسف شاهين، كما تعاونت معه عام 1952 وشاركت فى فيلم "المهرج الكبير" أمام الفنان الكبير يوسف وهبي وفاتن حمامة، حسن فايق وسراج منير.

خيرية أحمد هى شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد وتزوجت من الكاتب الساخر يوسف عوف حيث نشأت بينهما قصة حب قوية منذ تعاونا فى برنامج "ساعة لقلبك" الذى كتبه عوف وشاركت فيه خيرية فى بداية حياتها، وأنجبت منه ابنها الوحيد "كريم"، وبعد وفاته عام 1999 أصيبت رفيقة عمره بصدمة كبيرة وتوقفت لفترة عن التمثيل.

ورغم التاريخ الفنى ومشوار العطاء الكبير لم يتم تكريم الفنانة الكبيرة خيرية أحمد سوى مرة واحدة خلال الدورة 14 لمهرجان القاهرة للإعلام العربي، حيث بكت من شدة الفرحة على تقدير تأخر كثيرًا، وبعد معاناة مع مرض السرطان رحلت خوخة الفن صباح يوم 19 نوفمبر 2011 ، ليبقى ذكرها وفنها فى قلوب الملايين.