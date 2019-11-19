تراند اليوم : مؤسسة إنجيلية: جبل موسى يوجد بالسعودية وليس في مصر!. تحشيشه جديدة

قالت مؤسسة إنجيلية، إن المكان الذي كلم فيه الخالق، نبيه “موسى” يوجد في السعودية وليس في مصر.

وأضاف أعضاء مؤسسة “توماس” البحثية، أن اللقاء الرباني حصل على قمة جبل اللوز في المملكة العربية السعودية، وليس على جبل سيناء، شمال شرقي مصر، بحسب “روسيا اليوم”.

واستندوا في رأيهم إلى العثور على نقوش قديمة تؤكد وجود “إسرائيليين” في جبل اللوز الواقع على حدود السعودية مع الأردن، وهي تثبت وقائع الرواية التوراتية عن خروج العبرانيين من مصر تحت قيادة “موسى”.

ويقع جبل موسى أو جبل طور سيناء في محافظة جنوب سيناء في مصر؛ ويبلغ ارتفاعه 2285 مترا فوق سطح البحر، وسمي بجبل “موسى” نسبة للنبي “موسى” الذي كلمه ربه في هذا الجبل وتلقى الوصايا العشر وفقا للديانات اليهودية والمسيحية والإسلام.