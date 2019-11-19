تراند اليوم : فنانة شهيرة تطلب الطلاق بعد زفافها بأيام .. زوجى عاجز جنسيا

قررت الفنانة التركية ميلتيم أوغلو، 32 عامًا، رفع دعوى طلاق ضد زوجها الأميركي الذي يكبرها بـ 48 عامًا، حيث يبلغ من العمر 80 عامًا، بعد ثلاثة أشهر من الارتباط به.

وكشفت مصادر إعلامية تركية ، أن ميليتم أوغلو بدأت برفع دعوى الطلاق من زوجها قبل أيام رغم أنه وعدها بالنجومية في هوليوود، وهو الأمر الذي كشفت عنه ميلتيم في أحد حواراتها التلفزيونية، وعلى إثره قامت بترك بلدها تركيا بسبب قلة العروض الدرامية التي تتلقّاها في الفترة الأخيرة.

وكانت تسعى ميلتم إلى الإنجاب من زوجها باتريك لكي يكون لها نصيب في ثروته، ولجأت إلى الكثير من العمليات للحصول على “طفل أنابيب”، ولكنها لم تنجح ما جعلها تأخذ قرارها النهائي بالانفصال والعودة مجددًا إلى تركيا لمواصلة حياتها الفنية.