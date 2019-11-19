مدحت العدل يعلق على خلع صابرين للحجاب : ” أهم من تحرير القدس “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - استنكر المنتج والمؤلف ” مدحت العدل ” الهجوم الذي تتعرض له الفنانة ” صابرين ” بعد قرارها الذي أعلنت عنه منذ أيام بخلع الحجاب بعد سنوات من ارتدائه .
وذلك بعد ظهورها في صورة نشرتها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بشعر أصفر متخلية تماما عن الحجاب وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وأعرب مدحت العدل عن استيائه من إهتمام الجمهور والمتابعين بهذا الموضوع أكثر من إهتمامهم بشكل كبير بالقضية الفلسطينية وتحرير القدس .
فكتب في تعليقه على ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” قائلا : ” صابرين خلعت الحجاب .. أهم من تحرير القدس .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ” .
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