كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل زفاف الفنانة ” بشرى ” والذي تم منذ 9 سنوات ولاقت الصورة عددا من التعليقات الساخرة على المظهر التي بدت عليه بشرى .
حيث ظهرت بشرى وهي تجلس مرتدية فستان الزفاف وبجانبها الفنان عمرو دياب وهو يغني لها وخلفها الفنان أحمد حلمي وتظهر عليها علامات الحزن وبملامح متعبة .
وجاء التعليق بشكل ساخر على هذه الصورة قائلا : ” عمرو دياب بيغنيلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها ” .
وأعادت بشرى نشر هذه الصورة بالتعليق الموجود معها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه .. معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين رغم إن عمر الصورة دي 9 سنين من تاريخ يوم فرحي عام 2010 .. بس ملعوبة ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 9 سنوات على زواجها .. صورة من حفل زفاف بشرى وتعليق : ” النكد في دمها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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