كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - خرج إمام جامع المحيسن بالرياض الشيخ ” عادل الكلباني ” خلال حواره ببرنامجه ” مع الكلباني ” المذاع على قناة ” SBC ” السعودية بتصريحات كشف من خلالها عن أن الغناء كان موجود بزمان النبي ” محمد ” صلى الله عليه وسلم .
وأضاف الكلباني إنه أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعض أدوات الطرب والمعازف معروفة حينذاك مثل : العود والمزهر .. وذلك ووفقا للرواية التي تتحدث عن أن ” عبد الله بن جعفر ” كان يضرب بالعود ويعلمه لجواريه .
وأشار الشيخ الكلباني أيضا إلى أن الإمام البخاري كان قد قام بتبويب باب ” سنة العيدين لأهل الإسلام ” ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها والجاريتين اللتان كانتا تغنيان .
وقال عادل الكلباني في رواية لحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فقال لعائشة : ” أتعرفين من هذه ؟ ” .. قالت : ” لا “
فقال الرسول : ” هذه قينة ( مطربة فنانة بعصرنا ) بني فلان .. أتحبين أن تغني لكي ” .. قالت ” نعم ” فأعطاها طبقا وغنت .
وذكر ” الكلباني ” أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عرس وكانت المرأة تغني وتضرب بالدف وتقول : ” وفينا نبي يعلم ما في غد ” .. فقال عليه الصلاة والسلام : ” أما هذا فلا تقوليه وقولي أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ سعودي يصرح : ” الغناء كان موجود في عهد الرسول .. والنبي طلب من فنانة أن تغني لزوجته عائشة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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