7 أسباب وراء تحول فيلم "فروزن" إلى ظاهرة

لم يتوقع أحد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من سلسلة أفلام Frozen "فروزن" في 2013، إذ كانت تظن شركة ديزني أن فيلم الأنيميشن سوف يحقق النجاح نفسه الذي حظي به Tangled "رابونزل" وBolt "بولت"، إلا أن "فروزن" فاق كل التوقعات.

نجح فيلم "فروزن" فور طرحه في حصد 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمية، ليحصد لقب فيلم الأنيميشن الأعلى إيرادات في التاريخ.

وبمرور الوقت تحول فيلم "فروزن" إلى ظاهرة عالمية، وأصبحت أغنية Let it Go من أغاني الأطفال والكبار المفضلة التي يرددها الجميع حتى لو لم تكن الإنجليزية لغتهم الأم، والآن مع طرح الجزء الثاني من الفيلم الجماهيري يتساءل البعض كيف حقق الفيلم كل هذا النجاح؟

موقع "ذا أيريش تايمز" يستعرض الأسباب التي حولت فيلم "فروزن" إلى ظاهرة في التقرير التالي..



1- لا يمتلك أميرة واحدة وإنما اثنتين





اعتادت شركة ديزني في أفلام الأنيميشن تقديم أميرة واحدة، باستثناء فيلم "فروزن" الذي تضمن شقيقتين أميرتين إلسا (إيدينا مينزيل) وآنا (كريستين بيل)، وقد نجحت كل منهما في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة مضاعفة من نجاح الفيلم.



2- الشريرة بطلة





يتضمن فيلم "فروزن" قيم نسوية مبطنة قد لا يفهمها الأطفال، إلا أنها شديدة الوضوح بالنسبة للكبار، إذ تبدو شخصية الملكة "إلسا" في البداية شريرة بسبب اختلافها وقواها الخارقة، إلى أن تتقبل "إلسا" اختلافها في النهاية وتقرر أنه ليس عيبا ولا يستحق الانعزال.



3- موسيقى جيدة





كانت ولا تزال الموسيقى أداة سحرية في عوالم ديزني الخيالية، إلا أن أغلب أعمال ديزني السابقة كانت في إطار كوميديا موسيقية استعراضية، لكن في حالة فيلم "فروزن" اختلف الأمر.

قدمت ديزني في هذا الفيلم موسيقى استعراضية تناسب مسارح برودواي لأول مرة، فأصبحت أغنية Let it Go تُعرض جنبا إلى جنب مع أغاني مسرحية Les Misérables "البؤساء".



4- الأمير المثالي وهم





غيرت ديزني الصورة النمطية للأميرة التي تقع في غرام الأمير الوسيم وتتزوجه، إذ كان الأمير هانز من الجزر الجنوبية شخصا سيئا يبحث عن الملك وحسب، وقد لقي الجزاء الذي يستحقه في نهاية الفيلم على يد الأميرة "آنا"، فيما وجدت الأخيرة الحب الحقيقي في شخصية كريستوف "جوناثان جروف" العامل المتواضع.



5- كوميديا ذكية





يحتاج أي فيلم أنيميشن إلى كوميديا مميزة لتحقيق النجاح، و"فروزن" بلا شك يقدم كوميديا من أجود الأنواع، سواء بشخصية "أولاف" رجل الجليد الذي صنعته الملكة "إلسا"، أو "كريستوف" وعلاقته بالأميرة "آنا" التي كانت مصدر تسلية لجميع المشاهدين.



6- يكرم تقاليد ديزني





رغم أن ديزني استحدثت بعض القيم في فيلم "فروزن"، مثل الدوافع النسوية القوية، ورفض تنميط الأدوار الاجتماعية بناءً على الجنس، فإنها نجحت في الحفاظ على قيمها التقليدية التي يحبها الجمهور سواء في بنائها القصصي أو استخدامها قصص الفولكلور المحلية.



7- الدعاية ضرورة





تعلم ديزني جيدا أهمية الدعاية الإيجابية لأفلامها، من أجل تحفيز الجمهور لمشاهدة عملها القادم، إذ قامت ديزني فور طرح "فروزن" في السينمات، بعرض بضائع ومنتجات مستلهمة من شخصيات وأحداث "فروزن"، وقد حققت مبيعات مهولة خاصة لدى الجمهور الأصغر سنا.