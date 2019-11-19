تعاون عمرو واكد مع ممثلة اسرائيلية في فيلم جديد يثير الجدل

انضم الممثل عمرو واكد إلى طاقم عمل فيلم Wonder Woman 2 الذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، المقرر عرضه العام المقبل في دور العرض.

وكان الممثل المصري قد كشف عن انضمامه الى بطولة الفيلم الجديد بتغريدة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر: “انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠. يا رب يعجبكم الفيلم“.

وبعد اعلان الخبر، تعرض “واكد” لهجوم عنيف وانتقادات حيث قارن رواد الانترنت بين بدايات الممثل الذي جسد من خلالها دور الشاب الفدائي في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، وأن ينتهي به الامر في بطولة فيلم مع ممثلة إسرائيلية.

Advertisements

بدوره رد عمر واكد على الانتقادات بتغريدة مشيراً من خلالها أن التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيه ليس بتطبيع، وجاء في التغريدة: “ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص.”

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية قد ألغت عضوية عمرو واكد بالاضافة الى زميله خالد أبو النجا واتهمتهما بارتكاب ”خيانة عظمى“، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت بالكونغرس الأميركي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ويعبر كل من واكد وأبو النجا على تويتر وفي لقاءات صحفية بشكل صريح عن معارضتهما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان “واكد” قد كشف في السابق أنه تلقى معلومات عن صدور حكمين غيابيين ضده بالسجن من القضاء العسكري مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. وأضاف على تويتر ”أنا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة“. وذكر أن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره.