تصرف عمرو دياب تجاه توأميه يُثير الجدل.. ودينا الشربيني في المرصاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمرّ عدم تهنئة الفنان عمرو دياب أو الاحتفال بعيد ميلاد ابنيه التوأمين كنزي وعبدالله الـ 20 مرور الكرام على الجمهور، بينما لم تفوّت والدتهما زينة عاشور الفرصة وقدمت التهاني لهما.

واعتبر الجمهور أن الهضبة كان حريصًا خلال السنوات الماضية على تهنئة أبنائه بعيد ميلادهم، ودائمًا ما كان يشارك الجمهور بالاحتفالات التي كان يقيمها بهذه المناسبة، غير أنه هذه المرة كسر القاعدة، فلم يظهر عبر حساباته على مواقع التواصل أيه جملة أو صورة لابنيه تتعلق بعيد ميلادهما.

ورغم أن ذات الموقف حصل مع عمرو دياب في شهر أكتوبر الماضي عندما احتفل بعيد ميلاده وسط مجموعة من النجوم أبرزهم صديقته المقربة دينا الشربيني، إن لم تكن زوجته، وغياب أبنائه عن تهنئته، فقد عادوا بعد أيام ووسط تساؤلات الجمهور وقدموا لوالدهم التهاني كما قاموا بنشر صور تجمعهم معه، وأرسلوا له الرسائل التي تعبر عن مدى حبهم له.

وبرر عدد من محبي الفنان عدم قيام دياب بتهنئة توأميه كنزي وعبدالله إلى انشغاله، فيما اعتبر آخرون أن تصرفه يعد تجاهلاً مقصودًا من الهضبة، لتبدأ التكهنات مجددًا حول طبيعة علاقته مع أبنائه بعد دخول دينا الشربيني حياة الفنان المصري.

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ووجه عدد من المتابعين اتهامات للفنان عمرو دياب أن علاقته بالفنانة دينا الشربيني تسببت في وقوع خلافات لم يتم الإعلان عنها بينه وبين أبنائه، ورغم أن الهضبة لم يكشف لغاية الآن عن طبيعة علاقته بالفنانة دينا الشربيني، إلا أن الأخيرة علقت في أكثر من مناسبة إعلامية أنه تجمعها علاقة جيدة بينها وبين زوجة عمرو دياب زينة عاشور وزوجته السابقة شيرين رضا.

ولم تكشف الفنانة دينا الشربيني عن طبيعة علاقتها بأبنائه الثلاثة من زينة عاشور وهم جنا، وكنزي وعبدالله، بينما ظهرت الشربيني من قبل في صور مع نور ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة شيرين رضا.

وكان آخر تهنئة قدمها دياب لأحد أبنائه في شهر يوليو الماضي عندما أرسل رسالة لابنته جنا بمناسبة عيد ميلادها حيث نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بابنته وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد جميلتي جنا، بحبك"، واكتفى عمرو دياب خلال الأيام الماضية بنشر صورة من حفلات قام بإحيائها.