هاري ستايلز يتراقصُ بإطلالة الباليه الأنثوية.. هل تخلّى عن رجولته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل النجم البريطانيّ وعضو فرقة "وان دايركشن" سابقًا، "هاري ستايلز"، ضيفًا في برنامج "ساترداي نايت لايف" بنيويورك السبت الماضي.

كان النجم البريطاني (25 عامًا) في ضيافة الكوميديان الشّهير "ويل فاريل" (52 عامًا)، وكما هو متوقّع، أثار هاري حماسة معجبيه بطريقته الخاصّة، حيث شارك في عروض بالبرنامج، إلا أنّه فاجأ معجبيه بإطلالة فريدة من نوعها، حيث تحوّل من نجم بريطانيّ إلى راقصة باليه رشيقة.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثار هاري الجدل على الانترنت عندما نشر على إنستغرام عدّة صور له وهو بفستان الباليه الكلاسيكيّ "توتو" باللّون الورديّ وجوارب طويلة باللون الأبيض.

لم يكتفِ هاري بالظهور بالإطلالة الكلاسيكية فقط، بل أدّى بعض الحركات أيضًا لراقصات الباليه، وكما هو متوقّع، أثار هاري الجدل بين معجبيه، ولكنّه لم يتلق انتقادات، بل تفاعل معجبيه معه بتعليقات طريفة.

إذْ قالت إحدى المعجبات: "لقد شهدت ابن أحد الأشخاص وهو يشاهد هاري وقال طالما هاري يمكنه أنْ يصبح راقصة باليه، فأنا أيضًا يمكنني فعل ذلك، الأمر مؤثّر للغاية أنْ يكون هناك شخص يمكنه تقبل ذاته بفضل رسالة هاري.. شكرًا هاري ستايلز".

وقالت أخرى مازحة: "ليس لديّ مانع أنْ يقتلني هاري وهو يرتدي توتو باللون الوردي، فقد أعود إليه كشبح لأشكره"، وأضاف آخر: "عذرًا، ولكن هل يظهر هاري فعلًا بإطلالة راقصة باليه بالوردي؟! إنّه يبدو في غاية الجمال وواثقًا من نفسه".

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بالإضافة إلى إطلالته الوردية الطريفة، وتقديمه عدة عروض مسرحية قصيرة مضحكة، مثلما عودنا البرنامج، أمتع هاري جمهوره بتقديم مجموعة من أغانيه، بما في ذلك أغنيتين من ألبومه المنتظر "فاين لاين"، والمقرّر إطلاقه في الـ 13 من ديسمبر المقبل.

وكما اعتدنا من النجم البريطاني، لفت هاري الأنظار في البرنامج، بظهوره بإطلالة مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي من توقيع أحدث مجموعة لعلامة "غوتشي"، والتي تميّزت ببدلة كلاسيكية ذات ألوان مختلفة، كما اعتمد هاري طلاء أظافر زاهي.

وبالإضافة إلى ما قدّمه من عروض، تطرق هاري إلى موضوع انفصال "زين مالك" عن الفرقة في 2015، كما ذُكر أنّه سخر منه أيضًا وتحدث عن كيف أنّ هناك ضغائن بين زين وباقي أعضاء الفرقة السابقين، "نيال هورن" و"ليام باين" و"لويس توملينسون"، خاصّة أنّ زين سبق وقال عن الفرقة في لقاء: "موسيقى وان دايركشن ليست النوع الذي سأستمع إليه".

يُذكر أنّه منذ تشتت شمل الفرقة، وتفوّق زين وهاري في الغناء فرديًا، إذْ أطلق زين ألبومين في 2016 و2018، ويستعدّ هاري إلى إطلاق ألبومه الثاني خلال الشّهر المقبل.

وحتى الآن، لم يردّ زين على كلام هاري في البرنامج.