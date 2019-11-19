هند صبري تدعم صابرين بمواجهة منتقدي خلعها للحجاب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علقت الفنانة هند صبري على موضوع خلع الحجاب والإنتقادات التي طالت زميلتها المصرية صابرين خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، على قناة "العربية الحدث"، لافتة إلى أن صابرين من أجمل الممثلات وذات قلب طيب محب للجميع، وما تفعله من الحجاب أو غيره هو شأن خاص بها لا يجب لأحد أن يتدخل فيه.

ورأت أن ارتداء الحجاب أو خلعه أمر شخصي مضيفة: "أنا عمري ما اتكلمت في الحريات الشخصية ولا هتكلم فيها أبدا.. أنا ليا بيها كشخصية وكبني آدم.. وهذا القرار لم يقلل من احترامي لها أو العكس.. أنا ليس لي علاقة بشكل الإنسان".

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وفيما شددت على أنها تكره الحكم على الآخرين من المختبئين خلف الشاشة، توجهت لـ"صابرين" قائلة: "أنت جميلة دائماً.. جميلة كنتِ ولا تزالين".

يشار إلى أن صابرين بكت على الهواء خلال حديثها في برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو أديب. حيث أشارت إلى أنها تتلقى رسائل انتقاد مزعجة