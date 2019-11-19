شيرين عبد الوهاب تعترف بعمليةٍ جراحية في البطن







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اعترفت الفنانة شيرين عبد الوهاب على هامش حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، أنها خضعت قبل أسابيع لعمليةٍ جراحية في منطقة البطن، مشيرةً إلى أنها واجهت صعوبة في الغناء بسبب حالتها الصحية.

وذلك خلال حديثها لبرنامج "عرب وود" حيث أكدت أن الحب الذي تجده دائمًا من الجمهور هو ما يجعلها تنسى كل آلامها وأوجاعها.

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