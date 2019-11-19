سما المصري تناشد لحمايتها من مرتضى منصور









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طالبت الفنانة سما المصري بحمايتها من رئيس نادي الزمالك السابق والمستشار مرتضى منصور، مشيرةً إلى أنها تعرضت للتهديد بالقتل.

ولفتت في تعليقٍ نشرته عبر صفحتها الخاصّة على تطبيق "إنستغرام" إلى أن إتصالات التهديد تصلها بين الحين والآخر، وناشدت محاميها الخاص أن يقدّم بلاغا ضد منصور .



كلام "المصري" جاء بعد انتشار الخبر المتداول في الصحف والمواقع المصرية عن إتهام "منصور" بتهديد عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بالقتل، حيث كتبت: "طيب وانا؟ يااستاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعن اناااا لا؟؟بس قالي طالما طلع جبان ومانطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومسيره يجيئ علي حجرنا….بس دا هددني يابيييه أنه هيقتلني وانا قاعده عامله بيبيه علي نفسي ياباشااااا….احميني ياحكوووومه".

ثم عادت ونشرت تعليقاً آخر له عنها طالب فيه بملاحقتها من قبل شرطة الآداب

