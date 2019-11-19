شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز ينضم للجزء الجديد من أفلام "سبونج بوب" والان مع تفاصيل الخبر
وصدر أمس الإعلان الترويجي للفيلم والذى تفأجا به الجمهور بظهور النجم كيانو ريفز، والذى حقق أكثر من 9 مليون و312 ألف مشاهدة على يوتيوب.
وسبق أن أنضم للأجزاء السابقة للفيلم، كلا من دايفيد هاسيلهوف وآليك بالدوين وسكارليت جوهانسن وأنطونيو بانديراس. ويذكر أنا هذا الجزء أيضاً سيظهر فيه ريجي واتس وأكوافينا وسنوب دوج.
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