شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "بلا إنتاج الدولى للمسرح" يكرم الفنان أحمد كشك بحفل ختامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان "بلا إنتاج الدولى للمسرح " النجم الشاب أحمد كشك بحفل ختام المهرجان الذي سيقام بمسرح بيرم التونسي يوم 22 نوفمبر القادم .

يذكر أن الفنان أحمد كشك من مواليد محافظة الإسكندرية ثم انتقل الى القاهرة ودرس وتخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وشارك في العديد من المسرحيات منها «ليلي والمجهول»، وشارك أيضا في عرض مسرحي لروح الخال عبد الرحمن الأبنودي بعنوان «سكت الكلام» وحصل على العديد من الجوائز فى المسرح، وكانت آخر أعماله المسرحية مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" وقدم أعمالا فنية عديدة أبرزهم ومسلسل "الصعلوك و"هى ودافنشي" و"لمس أكتاف" و"أيوب" وفيلم الخلية ومسلسل "بحر"، الذى يعرض حاليا بالقنوات الفضائية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويفتتح بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان “مسرح بلا إنتاج الدولي” التى ستنعقد في الفترة بين 17 حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الانفوشي بمدينة الإسكندرية .

Advertisements

هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم الفنان السكندري الراحل “طلعت زكريا “، ويرأس المهرجان د. جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية التي يراسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية.