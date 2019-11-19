شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه رسالة لصابرين بعد خلعها الحجاب:" كل الدنيا بتعرف طهر مسيرتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أصالة، على توجيه رسالة دعم للفنانة صابرين بعد الهجوم عليها بسبب تخليها عن الحجاب.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على انستجرام قائلة:"غريب جدا فتاوى البعض للبشر أنا بعرف أكتر من ألف ست كانت محجبة وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبات ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها ؟وليش بتحشروا حالكم بقرارات الناس وكيف بدّهم يعيشوا".

وتابعت أصالة فى حديثها: " صابرين ست منّ أهذب وأرقى الستّات، وكل الدنيا بتعرف طهر مسيرتها وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر التزاما منها".

واختتمت حديثها، قائلة:" فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه" .

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بوست أصالة لصابرين

وكانت الفنانة صابرين قد ظهرت الأحد الماضى، في إطلالة جديدة بعد تخليها عن "التربون" التى كان يعتبرها الجميع بديلاً للحجاب، وظهرت بشعر أصفر اللون، وذلك من خلال صورتين نشرتهما على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكانت صابرين ارتدت الحجاب بالفعل منذ فترة طويلة ولكنها تخلت عنه تدريجيًا، فارتدت بعده الطرحة الأسبانيش، لتستقر مؤخرًا على ارتداء "التربون"، لتقررأخيرًا التخلى عنه تمامًا والظهور بشعرها مرة أخرى كما كانت فى بدايتها الفنية.