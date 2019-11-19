جمال العدل: تعاقدنا مع نيللى كريم وأسر ياسين واحتمال يسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج جمال العدل رئيس شركة العدل جروب مالتى ميديا فى حوار مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية mbc تعاقده مع النجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين لعمل مسلسل فى رمضان 2020، بالإضافة إلى تفاوضه حاليا مع النجمة الكبيرة يسرا ليكون أجمالى أعماله التي يستعد لها للمارثون الرمضانى فى 2020 عملين. وأوضح العدل فى ختام لقائه مع أديب أن كافة حصيلة إعلانات رمضان توجه للدراما خاصة فى ظل انحسار البرامج والفوازير الرمضانية. Advertisements

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