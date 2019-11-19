صور .. " إيمي آدامز " بفستان أزرق فضفاض مع زوجها في شوارع بيفرلي هيلز

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آخرأعمال آدامز كان مشاركتها في فيلم Vice ، والذي يدور حول كيفية مساعدة تشيني لجورج بوش ليكون " أقوى رجل في العالم "، ويلعب دورالرئيس في الفيلم سام روكويل، ويلعب الممثل البريطاني كريستيان بيل لشخصية "ديك تشيني" نائب رئيس الولايات المتحدة السابق.
فيلم Vice من تأليف وإخراج آدم مكاي الحائزعلى جائزة الأوسكارعن "The Big Short"، من بطولة إيمي آدامز، ستيف كاريل، أليسون بيل، وغيرهم من النجوم.
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