شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. " إيمي آدامز " بفستان أزرق فضفاض مع زوجها في شوارع بيفرلي هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية إيمي آدامز وهي ترتدي فستان فضفاض من اللون الأزرق بصحبة زوجها دارين لو جالو وذلك في بيفرلي هيلز بعدما تناولا وجبة الغذاء سويا.

آخرأعمال آدامز كان مشاركتها في فيلم Vice ، والذي يدور حول كيفية مساعدة تشيني لجورج بوش ليكون " أقوى رجل في العالم "، ويلعب دورالرئيس في الفيلم سام روكويل، ويلعب الممثل البريطاني كريستيان بيل لشخصية "ديك تشيني" نائب رئيس الولايات المتحدة السابق.

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فيلم Vice من تأليف وإخراج آدم مكاي الحائزعلى جائزة الأوسكارعن "The Big Short"، من بطولة إيمي آدامز، ستيف كاريل، أليسون بيل، وغيرهم من النجوم.