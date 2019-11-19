شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يدعم المنتخب الاوليمبي قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد صلاح حسنى رسالة دعم لمنتخب مصر الاوليمبي قبل مباراة اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا.

وغرد أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يارب وفق وانصر منتخب الشباب اليوم شباب رجالة بمعنى الكلمة وإن شاء الله النصر من نصيبنا أهم شىء الصبر على الفوز لأنها مباراة لو لم تحرز فيها هدفا مبكرا ستكون طويلة وصعبه ولكن ستكون لنا بأذن الله".



أحمد صلاح حسنى

ويلتقى فى الثامنة مساء اليوم منتخب مصر الاوليمبي مع جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، فى أهم مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة ضمن مباراة الدور قبل النهائى والتى تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى الأوليمبياد.