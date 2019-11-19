صور أشهر ثنائى فى الوسط الفنى "أحمد حلمى و منى زكى"في يوم زفافهما عام 2002

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمس الاثنين أشهر ثنائى فى الوسط الفنى وهما النجمان أحمد حلمى و منى زكى بعيد ميلادهما، وبالعودة إلى الماضى وفى حفل زفافهما عام 2002 الذى حضره كوكبة من نجوم الفن، وشهد عدد من المواقف الكوميدية التى وثقتها الكاميرات، ولذلك بمناسبة عيد ميلاد النجمان، شاهد أجمل صور لهما فى ليلة العمر وأحمد حلمى ومنى زكى أكبرنموذج يمكن أن نتعلم منهم الحب والاحترام في الوسط الفني عن طريق عمق العلاقة والمحبة الواضحة للجميع، ومن خلال المواقف التى حدثت بينهما التي تثبت ذلك الحب.







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شريهان فى حفل زفاف منى زكى و احمد حلمى

منى زكى فى حفل زفافها

منى زكى و أحمد حلمى فى حفل زفافهما

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