شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تستأنف تصوير مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة منة شلبي تصوير مشاهدها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، اليوم الثلاثاء، فى احدى المطاعم وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان آسر ياسين، الذى تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، فى إطار درامى إجتماعى.

ومن المقرر أن يتم عرض "فى كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى التي يلتقى فيها آسر ومنه في الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويًا في السينما بفيلمي "بيبو وبشير" و"تراب الماس".

مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمرعبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثيرمن التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

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يذكر أن آخر أعمال منة شلبى مشاركتها فى فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى .