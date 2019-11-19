بعد نجاح "ممالك النار" ..مدحت العدل يوجه رسالة لخالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ السيناريست مدحت العدل، الفنان خالد النبوي بنجاح مسلسله الجديد "ممالك النار"، الذي يعرض حصريًا على شاشة "MBC". وكتب السيناريست مدحت العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"مبروك يا خالد، يا فنان ياعظيم حاشوف وأطلبك نتكلم". Advertisements وحرص النبوي أن يرد على تهنئة العدل، :"تسلم يا صديقي يا كاتب يا عظيم". والمسلسل بطولة خالد النبوي، بهاء ثروت، محمود نصر، ورشيد عساف ومنى واصف وكندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.

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