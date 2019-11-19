بالصور| حسن الرداد وأشرف زكي في كواليس "لوكاندة الأوباش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورًا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش".

وظهر في الصور الفنان حسن الرداد والفنان أشرف زكي وحمدي بدر، وعلق الرداد :"أنا وأبو الحود، لوكاندة الأوباش".

وتشارك مايا دياب، الفنان حسن الرداد في أول عمل مسرحي لها بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، بطولة شيماء سيف وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

ومن المقرر عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.