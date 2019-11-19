قبل تقديم افتتاح القاهرة السينمائي.. خالد الصاوي في العين السخنة بسبب "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة :
يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهد فيلمه "شريط 6" في العين السخنة، استعدادا لعرضه بموسم منتصف العام الدراسي.
اتجهت أسرة الفيلم، أمس الاثنين، إلى العين السخنة لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، وذلك عقب انتهاء المخرج محمد سلامة من تصوير غالبية المشاهد الداخلية، والتي تمثل أكثر من نصف الفيلم.
ويجسد الصاوي في الفيلم شخصية طبيب نفسي مهتم بمعالجة قضايا الشباب، ومن المقرر مشاركة مجموعة من النجوم بالفيلم كضيوف شرف، ومنهم محمد علي رزق، وعلاء زينهم، ووائل عبد العزيز، ووفاء عامر، وطارق عبد العزيز.
فيلم "شريط 6" من بطولة خالد الصاوي، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، ونانسي صلاح، وطوني ماهر، وياسر الطوبجي، وعمرو وهبة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "Film Of Egypt".
ومن المقرر أن يقوم الفنان خالد الصاوي بالمشاركة في تقديم حفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام غدًا الأربعاء، وذلك بمشاركة الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد داوود.
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