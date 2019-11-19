جينيفر أنيستون تحتفل بـ20 مليون متابع على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون، بوصول عدد متابعيها إلى 20 مليون متابع في أقل من شهر على انضمامها لـ"إنستجرام".

وشاركت "أنيستون"، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو قصير لها، ظهرت خلاله وهي تبكي، وعلقت عليه قائلة: " 20 مليون متابع، شكرًا جزيلًا ياشباب".

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وتعتبر جينيفر أنيستون، أحدث النجمات المنضمات لموقع الصور الشهير "إنستجرام"، في 15 أكتوبر الماضي، وحصدت في أقل من 24 ساعة أكثر من 7 ملايين متابع.

وكانت أول صورة نشرتها بحسابها الجديد برفقة النجوم كورتيني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات ليبان، أبطال مسلسل"Friends"، وعلقت على الصورة قائلة: "الآن نحن أصدقاء هنا أيضًا".

وكانت آخر أعمال جينيفر أنيستون، فيلم الكوميديا Murder Mystery، من إنتاج شركة Netflix.