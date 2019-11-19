قبل مباراة "الأولمبي".. أحمد صلاح حسني: "منتخبنا رجالة بمعنى الكلمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على دعم المنتخب الأولمبي، في مباراته اليوم، أمام منتخب جنوب إفريقيا، في دور نصف نهائي أمم إفريقيا، من خلال حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد "حسني"، قائلًا: "يارب وفق وانصر منتخب الشباب اليوم شباب رجالة بمعني الكلمة، وإن شاء الله النصر من نصيبنا أهم شئ الصبر علي الفوز، لأنها مباراة لو لم تحرز فيها هدف مبكّر ستكون طويلة وصعبة ولكن ستكون لنا بأذن الله.

ويخوض المنتخب الأولمبي مباراة أمام نظيره الجنوب أفريقي في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

و تُقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة وتستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.