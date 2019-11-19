محمد هنيدي يهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص النجم محمد هنيدي، على تهنئة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، بمناسبة عيد ميلادهما عبر خاصية "ستوري إنستجرام".

وشارك "هنيدي" صورة لكل منهما، علق على إحداهما: "كل سنة وانت طيب يا حلمي".

وكتب على الثانية: " كل سنة وانتي طيبة يا سيادة"، في إشارة للشخصية التي جسدتها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

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واحتفل أمس 18 نوفمبر، الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي، بعيد ميلادهما، حلمي من مواليد 1969 ومنى من مواليد 1976.

أحمد حلمي ومنى زكي، تزوجا مايو عام 2002، وأنجبا لي لي، وفي عام 2014 أنجبا الابن الثاني سليم ورُزقا بالثالث يونس في سنة 2016.