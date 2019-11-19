فن ومشاهير

تراند اليوم : الكشف عن مرض غادة عادل بعد إجرائها عملية جراحية عاجلة...

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خضعت الفنانة المصرية غادة عادل، إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، بعد إصابتها بمرض في المعدة استدعى نقلها للمستشفى.
وتبين من الفحوصات أن الفنانة المصرية تعاني من "الزائدة" حيث تم إدخالها العمليات وإجراء جراحة لاستئصالها، منذ يوم الأحد الماضي.
وبحسب موقع "في الفن"، فقد أجرت الفنانة العملية في أحد المستشفيات الخاصة، وذكر الموقع أن العملية جاءت بعد إجراء الفنانة لفحوصات طلبها الأطباء وتبين أنها تعاني من التهاب في الزائدة.
وغادرت غادة عادل المستشفى بعد إجراء العملية بيوم واحد.
وكانت الفنانة غادة عادل، قد تغيبت عن دراما رمضان 2019 بسبب تأجيل عرض مسلسلها "مملكة إبليس".
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