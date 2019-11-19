مايا دياب في موقفٍ مُحرجٍ بسبب تعديل صورتها على الفوتوشوب!

تعرّضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لسخرية وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها في حفل إحدى المجلات في دبي. واتُّهمت الفنانة اللبنانية بأنها لجأت إلى تقنية الفوتوشوب لتُعدّل صورتها التي نشرتها على حسابها عبر “إنستغرام”، لتبدو ملامحها نحيفةً على غير الحقيقة التي بدت في صورة مغايرة تمامًا لما نشرتها بعد تعديلها في برنامج الصور فوتوشوب، واعتبر البعض أن مايا تستخدم البرنامج لتبدو أجمل وبملامح وجه أصغر سنًا. ويبدو أن الفنانة اللبنانية ستتخطّى الانتقادات التي لم تخشاها حينما أقدمت على خطوة جريئة جدًا في يناير الماضي، بعد ظهورها على غلاف مجلة BAZAAR العالمية في نسختها العربية وخضوعها لجلسة تصوير بدون مكياج ولم تخضع لأي فوتوشوب، وابتعدت فيها عن أي تقنية لتحسين الصور. وظهرت مايا دياب بوجه خالٍ من مساحيق التجميل، ومن دون فلتر أو فوتوشوب، وكشفت حينها أيضًا أنها لم تعتمد أي فيلتر لإخفاء العيوب، فبدت على غلاف المجلة على طبيعتها وعلّقت على الصور، بقولها: “من دون فوتوشوب من دون فيلتر من دون ماكياج.. لدي الشجاعة والثقة لأكون أنا حقيقية وطبيعية”.

وقبل حفل دبي، عادت مايا دياب من حفل لها في مصر، وأطلّت بفستان بنقشة النمر باللون الأصفر والبنفسجي، حمل توقيع مصممها المفضّل اللبناني العالمي نيكولا جبران. وفي سياق آخر، علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على خوضها أولى تجاربها المسرحية من خلال عرض “لوكاندة الأوباش” التي تُقدمها برفقة الفنان المصري حسن الرداد، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، معلنةً أن العرض المسرحي سينطلق في الرابع من ديسمبر المقبل. وقالت مايا دياب في تصريحات تلفزيونية: إنها بدأت بروفات العرض، موضحةً أنه سيُقام لمدة 4 أيام، وأعربت عن أمنياتها بأن يكون العرض بدايةً موفقةً لها في التمثيل، مشيرةً إلى أن العرض المسرحي سيشمل الغناء والاستعراض معًا، وأنه يوجد قصة هادفة في العرض. ويشارك في بطولة المسرحية، كل من ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.