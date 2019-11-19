بادر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ، الفنان محمد عبده بالمزاح بصورة له ، وذلك عقب الإعلان عن تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير 2020، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” صورة للفنان محمد عبده معلقاً عليها بقوله: أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض”.
جدير بالذكر أن موسم الرياض قد انطلق في 11 أكتوبر الماضي وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان تمديد.. شاهد: تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بنشر صورة قديمة معبرة في حسابه على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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