الكشف عن سبب تأجيل حفل الفنانة أحلام في موسم الرياض

كشف الحساب الرسمي لإدارة مهرجان ”موسم الرياض“، عن تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، الذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ”أنا عربية“.
وأوضح الحساب خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على ”تويتر“ أنه تم تأجيل الحفل قبل ساعات قليلة من انطلاقه بسبب الأحوال الجوية.
وأضاف الحساب أنه تم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز المعرض التي كان مقررًا أن يقوم بتوزيعها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه .
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