بالفيديو: منى العتيبي تثير الجدل على إنستجرام

تداول عدد من نشطاء موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، فيديو جديد لمنى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أثار موجة من الجدل.

وظهرت ” منى ” في الفيديو بشكل مغاير تمامًا، وأكد البعض أنها خضعت لعمليات تجديد، وأشار البعض الآخر إلى أن المكياج هو ما غيّر ملامحها تمامًا.

وقال أحد المتابعين: ” هذه عملية تجميل وبقوة “، وأضاف آخر: ” مغيرة لون الشعر ولابسة نظارات ” ، بينما أكد آخر: ” ولا تجميل ولا مكياج ده فلتر من الموبايل “.