تداول عدد من نشطاء موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، فيديو جديد لمنى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أثار موجة من الجدل.
وظهرت ” منى ” في الفيديو بشكل مغاير تمامًا، وأكد البعض أنها خضعت لعمليات تجديد، وأشار البعض الآخر إلى أن المكياج هو ما غيّر ملامحها تمامًا.
وقال أحد المتابعين: ” هذه عملية تجميل وبقوة “، وأضاف آخر: ” مغيرة لون الشعر ولابسة نظارات ” ، بينما أكد آخر: ” ولا تجميل ولا مكياج ده فلتر من الموبايل “.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: منى العتيبي تثير الجدل على إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.