تركي آل الشيخ: تذكرة حفل الفنانة أحلام وصلت لـ 18 ألف ريال وريعها لأعمال الخير

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، أن مبيعات معرض “أنا عربية”، تجاوزت 35 مليون ريال في خمسة أيام فقط، كاشفاً أن تذاكر حفلات الفنانة الإماراتية أحلام هي الأغلى في المبيعات.
جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر” قال فيها: “مين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية في معرض (أنا عربية) وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه 35 مليون ريال وزواره تجاوزوا 20 ألف زائرة”. وأضاف آل الشيخ: “واحلام اغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي وصلت التذكرة ل 18 الف وريعها ل اعمال الخير”.
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