هيثم أحمد زكي ووالده ووالدته يتصدرون غلاف كتاب ريحة الحبايب

تصدر الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي وافته المنية قبل عدة أيام، ووالده الفنان الكبير أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد، غلاف كتاب "ريحة الحبايب" للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، تصدر الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي وافته المنية قبل عدة أيام، ووالده الفنان الكبير أحمد

ووالدته الفنانة هالة فؤاد، غلاف كتاب "ريحة الحبايب" للكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة

والمقرر طرحه قبيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته

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الـ 51، التي ستقام في يناير المقبل.

واحتل صدارة الغلاف الذي صممه الفنان محمد شكري، وتنشره دار الياسمين، عدداً من نجوم الفن الراحلين إلى جانب عائلة الفنان أحمد زكي، ومنهم حسين الشربيني، جورج سيدهم، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، عبدالفتاح القصري، وعلي الشريف.

وأكد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، أنه يرصد من خلال الكتاب مجموعة

من قصص الحب والأحزان والمآسي التي عاشها هؤلاء الفنانين بعيداً عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة، حيث يغوص الكتاب في تفاصيل حياتهم الشخصية من واقع لقاءاتهم التي أجروها بأنفسهم في عدد من المجلات الفنية والقنوات الفضائية.

يذكر أن كتاب "ريحة الحبايب" هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي