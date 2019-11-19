خالد جلال يستعد للعرض المسرحي فنجان قهوة

يستعد المخرج خالد جلال لعرض مسرحي جديد، بعنوان "فنجان قهوة"، الذي من المقرر أن يُعيد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب للثلاث خشبات بعد غياب طويل .
يشار إلى أن عرض "فنجان قهوة" تدخل في إطار التعاون العربي المشترك، حيث إن كاتبها عراقي ومخرجها مصري، ويشارك في بطولتها أمام سميحة أيوب الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة.
يذكر أن الفنانة سميحة أيوب تتلمذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وبلغ رصيدها على المسرح خلال مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها "رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية".
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