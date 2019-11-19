الليلة.. فريق الحور يحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل إنشاد دينى لفريق مكون من الفتيات فقط باسم "الحور" على مسرح الحكمة مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف. تمام الساعة السابعة والنصف. ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم. الابتهالات والأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم. يذكر أن فرقة الحُور للإنشاد الدينى هى أول فرقة إنشاد دينى مكونة من البنات فقط على ساحة الإنشاد الدينى فى مصر.

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