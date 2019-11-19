وزيرة الثقافة تعتمد خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة

استمرارًا للصحوة التى يشهدها المسرح المصرى، اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة خلال الفترة المقبلة، أعلن البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عن إنتاج سبعة عروض جديدة، إلى جانب إعادة تقديم آخر تلبية لرغبة الجمهور.

أكدت "عبدالدايم" أن العروض الجديدة تم اختيارها بعناية لتحقق الرسالة المرجوة فى التثقيف والتنوير، وتنحاز لحرية التعبير والإبداع بما يحقق مكتسبات إضافية للحراك الفكرى، وأضافت أنه على درب النهوض بفن المسرح فى مصر باعتباره راصدًا لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان، وانطلاقًا من إدراك الوطن لأهمية أبو الفنون أعيدت الأضواء إلى مسارح الدولة، وتم تشغيلها بكامل طاقتها، وأشارت إلى أن لافتات كامل العدد أتت

كثمار للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان.

وتابعت: "أن فن المسرح نسق إبداعى يعمل على رصد قضايا وأحوال المجتمع باعتباره عملًا ابتكاريًا ينسج حكايا تقف على الحدود بين الحقيقة والخيال، وتجربة تستلهم الواقع لتسمو بالمشاعر والوجدان.

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من جانبه قال الفنان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الدفعة المعنوية التى حظى بها فنانو مسرح الدولة نتيجة الإقبال الجماهيرى دفعتهم إلى الإصرار على تقديم عروض جديدة تحمل مقومات الجذب اللازمة لاستمرار النجاح، وأضاف أن خطة الإنتاج شملت عرض ظل الحكايات، لفرقة مسرح الغد، ويقدم اعتبارًا

من الخميس 21 نوفمبر، أما فرقة مسرح المواجهة فتقدم عرض رحلة سعيدة بدءًا من الأحد 24 نوفمبر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

تقدم فرقة المسرح الكوميدى عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامي، اعتبارًا من الخميس 28 نوفمبر، وفى اليوم نفسه تفتتح فرقة مسرح الطليعة على مسرحها عرض "حريم النار"، كما تكرم وزيرة الثقافة ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ فى انطلاق عرض أفراح القبة من إنتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، كذلك أنتج مسرح الشباب عرض "البخيل" لـ"موليير"، ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر المقبل.

كما يقدم المسرح القومي عرض "المتفائل"، الذي حقق نجاحًا واسعًا بالقاهرة، حيث ينتقل إلى جمهور الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي، بدءًا من الإثنين 10 ديسمبر، ويعاد عرض "قواعد العشق الأربعون" على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر.