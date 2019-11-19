نايل سينما" تحصل على 50 فيلمًا من دون أعباء مالية وتستعد لمهرجان القاهرة السينمائي

قامت قناة نايل سينما، برئاسة سيد فؤاد، بالحصول على أكثر من 50 فيلمًا من الملك العام من دون تحميل أعباء مالية على خزينة الهيئة الوطنية للإعلام.

كما شاركت القناة في تغطية 28 مهرجانًا سينمائيًا مصريًا وعربيًا وعالميًا منها برلين، الجونة، مراكش، قرطاج، القاهرة، الأقصر، الرباط، سلا تازه، الإسكندرية، وغيرها، إضافة إلى الحصول على 48 فيلمًا تسجيليًا وروائيًا قصيرًا للعرض ضمن برنامج سينما أخرى، إعداد منى عمري، وتقديم رباب الشريف، وإخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوى، ومنسق عام القناة سماح مصطفى.



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سينما":في سياق متصل أضاف رئيس القناة، سيد فؤاد، برنامجًا جديدًا لخريطة البرامج لاستكمال الربط بين المتعة والتسلية والثقافة السينمائية، وهو برنامج "السينما تغني"، حول الموسيقى والأغاني والأفلام، إعداد مروة حربي وسيد شعبان، وتقديم مروة السيد، وإخراج كريم سمير ولؤي معروف، حيث تشهد المحطة حاليًا تقديم 8 برامج متنوعة، منها آلو سينما وأكشن وسيني فيو ونايل نيوز وكلوز آب، إعداد سيد شعبان، وتقديم إنجي علي، إخراج دعاء أحمد.



"نايل سينما" تعرض أولى رسائلها

من مهرجان منارات التونسي (صور):كما حصلت نايل سينما على جائزة أفضل قناة سينمائية لعام 2019 من مهرجان الإعلام العربي بتصويت الجمهور، وحصول سيد فؤاد على شهادة تقدير من كلية الإعلام لجهوده في القناة ومهرجان الأقصر لعام 2019 مما يعكس الاستقرار الفني والإداري والمالي بالقناة خلال الفترة الحالية.من جانبه أشاد أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، بقناة نايل سينما وبرامجها المتنوعة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا حالة الاستقرار الفني والإداري بها إلى جانب توجيه البهنسي لرئيسها سيد فؤاد بإعداد خطة تغطية مختلفة لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، كما تستعد قناة نايل سينما لتقديم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41 تقدم افتتاح المهرجان المذيعة إنجى على، والمذيع شريف نورالدين.