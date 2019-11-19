تراند اليوم : المطرب شادى الأمير يعلق علي إلقاء أطفاله علي بير السلم

كشف المطرب الشعبى شادى الأمير تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء أطفاله فى بئر سلم عمارة سكنية.

وقام بنشر فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يوضح فيه حقيقة الأمر وملابسات القضية متهما فيها طليقته بالإهمال وكونها السبب الرئيسى فيما حدث للأطفال بسبب النزاعات القضائية بينهما.

وقال: «لم أكن متواجدا بالأساس فى طنطا أثناء هذه الواقعة وما حدث أن طليقته التى قامت بهذا الفعل غير الإنساني وألقت بالأطفال الرضع فى بئر سلم العمارة القاطن بها وهو أمر يدعو للاستغراب أن أضع الأطفال فى العمارة التى أسكن بها».

وأضاف قائلًا: «لا أعلم السر وراء مطاردة طليقتى لى واتهامها المستمر لى على الرغم من انني التزم معها فى كل التفاصيل الخاصة بأزمة الطلاق حتى أننى أدفع كل الالتزامات عن طريق المحكمة وقسم الشرطة حتى أحصل على إيصالات بهذا الأمر».

وتابع: «وقد أنهيت الأزمة باستلام الأطفال بمحضر رسمى على الرغم من أن الطفل الرضيع غير مسجل بشهادة ميلاده فى السجل المدنى وأنا لست على دراية به».