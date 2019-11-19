تراند اليوم : بالصور – إجمل صور أسماء الخمليشي صاحبت الصورة الجنسية

أثارت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة في وضع غير لائق مع مدربها الخاص بالجيم ما أدى لتصدر اسم الفنانة مؤشر البحث جوجل.

الصورة التي نرفض نشرها أشعلت السوشيال ميديا وأثارت جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن كيفية موافقة الفنانة على نشرها بهذا الوضع مع مدربها.

وفي أول رد لها على انتشار هذه الصورة قالت المغربية أسماء الخمليشي خلال لقائها في برنامج “بيناتنا” على قناة “ميدي 1 تي في”، إنها طلبت من إحدى صديقاتها نشر الصورة، مضيفة: “بعتها لصحبتي وقولتها انشريها”.

وأضافت أسماء الخمليشي أن الشخص الذي ظهر معها في الصورة مدرب رياضي من طنجة، قدم لزيارة ابنه وهو “الكوتش” الذي تتدرب على يده.

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وهنا نرصد 10 صور لـ أسماء الخمليشي تبرز أناقة وجرأة الفنانة المغربية.