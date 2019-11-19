فيديو يوثق واقعة تعرض طالب سوداني للتنمر والسخرية على يد شباب مصريين بالشارع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام ثلاثة من الشباب المصريين بالاعتداء على طالب سوداني الجنسية بالضرب وممارسة التنمر ضده .

وقام هؤلاء الشباب بتصوير الطالب الذي يدعى ” جون مانوث ” في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية للسخرية منه وبث المقطع المصور على موقعي ” فيس بوك ” و ” تيك توك ” .

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا في الشارع المصري بعد انتشاره كما تدخلت سفارة جنوب السودان في مصر والتي تمكنت من زيارة الطالب في مدرسته يوم أمس الإثنين للوقوف على تفاصيل الواقعة .

Advertisements

وقال رئيس جمعية الصحفيين في جنوب السودان ” أجانق بول ” أن الطالب في حالة نفسية جيدة حاليا لكنه ما زال خائفا من تكرار الأمر مرة أخرى .. وأن السفارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حتى لا تتكرر .

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين خلال وجودهم بمحل إقامتهم بمنطقة عزبة مكاوي وتبين أن المتهمين بينهم طالبان بالجامعة وعامل وهم جيران الطالب المعتدى عليه وتم تحرير محضر بالواقعة .

وواجهت النيابة العامة المتهمين بمقطع الفيديو والذين برروا قيامهم به بإنه كان على سبيل المزاح وليس للسخرية أو العنصرية .. وقاموا بتصوير مقطع فيديو آخر ولكن للاعتذار من الطفل السوداني .