شاهد .. دهس سيارة ” زفة ” لمواطنين في وسط البلد بالقاهرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - شهد يوم الجمعة الماضية حادثا مأساويا في منطقة وسط البلد بالقاهرة أدى إلى وقوع عددا من الإصابات والضحايا بعد قيام سيارة ملاكي بدهس أشخاصا أثناء سيرها في زفة .
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة التي تظهر فيها السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة أدت إلى انحرافها من السائق وعدم تمكنه من السيطرة عليها وصعودها على الرصيف .
الأمر الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .
وأمرت نيابة قصر النيل بحبس المتسبب في حادث تصادم طلعت حرب 4 أيام على ذمة التحقيق والكشف عن تعاطيه المخدرات .
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