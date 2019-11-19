"بشرى" تعلق على صورة "النكد" بين عمرو دياب وأحمد حلمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة زفافها التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بشرى في الصورة وهى ترتدي فستان الزفاف ويجلس بجوارها الهضبة عمرو دياب، والنجم المصري أحمد حلمي، وصاحب الصورة تعليق ساخر يقول: "عمرو دياب بيغنيلها، وأحمد حلمى بيطبلها، وهى النكد فى دمها".

وسخرت الفنانة بشرى من الصورة، كنوع من التفاعل مع جمهورها، وقالت: "كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه".

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وأضافت: "معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين رغم أن عمر الصورة دي ٩ سنين من تاريخ يوم فرحي عام ٢٠١٠، بس ملعوبة".

وحصلت الصورة على عدد كبير من الإعجاب فور نشرها، وعلق عليها أصدقاؤها منهم الفنانة المصرية الشابة إيمان العاصي التي عبرت برمز ساخر، ووصفت الصورة بأنها "خطيرة".

وكان آخر ظهور للفنانة بشرى مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، الذي عرض في ‏ماراثون رمضان عام ‏‏2018، وفيديو كليب بعنوان "كوبرا".