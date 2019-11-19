مشاركة مميزة لأبطال العرب في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك عدد من أبطال العرب في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي في دبي، ليؤكدوا ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية بالشكل الأمثل.

وحضر البطل الأردني في التايكوندو أحمد بوغوش ليتحدث مع "العين الرياضية" قائلاً: "بعد ذهبية أوليمبياد 2016 صار بالأردن أكثر من 170 أكاديمية ومركز تايكوندو، لكن لا بد من توعية أكبر باللعبة في المدارس والجامعات ونأمل في استمرار التطور".

ومنح بوغوش بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخها بالأوليمبياد في دورة الألعاب الأولمبية الماضية بالبرازيل 2016 ليصبح ملهماً للشباب الأردني ويزيد من شهرة اللعبة هناك.

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ومن جانبها، قالت إيناس بوبكري بطلة المباراة التونسية الأولمبية: "الاهتمام دائماً بالألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد".

وأضافت إيناس: "الألعاب الفردية لها نتائج مميزة وأبطال حققوا ميداليات عالمية وأولمبية على أعلى المستويات، لكننا قادرون على تغيير هذا الأمر بجلب الاهتمام للألعاب الفردية".

وتحدث أحمد الجندي البطل الأولمبي المصري في رياضة الخماسي الحديث قائلاً: "نحتاج اهتماما أكبر بالألعاب الفردية، في مصر بدأنا التركيز على هذه الألعاب بعد تحقيق إنجازات عالمية وأولمبية، ونتمنى مزيداً من التركيز".