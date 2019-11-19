"المخرجين" الفرنسية تبحث تعليق عضوية بولانسكي

تقترح الجمعية المدنية للمؤلفين والمخرجين والمنتجين الفرنسية قواعد جديدة تسري على الأعضاء المدانين أو الملاحقين بارتكاب انتهاكات جنسية، ما يؤدي إلى تعليق عضوية رومان بولانسكي.

وقال بيار جوليفيه، رئيس الجمعية التي تضم أكثر من 200 سينمائي: "مجلس الإدارة أقر خلال اجتماع مساء الإثنين اعتماد إجراءات جديدة لتعليق كل عضو يوجه إليه القضاء تهمة وطرد أي واحد تصدر في حقه إدانة، لا سيما في إطار انتهاكات جنسية الطابع".

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وأضاف: "هذا التغيير في النظام الداخلي سيعرض على الأعضاء ويتم إقراره نهائيا خلال الجمعية العمومية المقبلة، وهذا التعليق يطال رومان بولانسكي الذي لا يزال التحقيق القضائي جاريا في حقه بالولايات المتحدة مع توجيه التهمة إليه".

وأشار إلى أن الجمعية العمومية المقبلة تعقد في الربيع إلا أن جمعية عمومية استثنائية ستدعى للانعقاد لتغيير النظام الداخلي، مضيفا: "موعد هذه الجمعية العمومية الاستثنائية لم يقرر بعد".

لا يزال رومان بولانسكي ملاحقا في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة الجنس بطريقة غير قانونية مع قاصر عام 1977، لكنه فر من الولايات المتحدة قبل صدور الحكم النهائي في حقه.

واتهمت مصورة فرنسية قبل 10 أيام بولانسكي باغتصابها عام 1975.